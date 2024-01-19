​Спортивный директор «Спартака»: «Перед нами есть пример «Манчестер Сити»

Томаш Амарал, который с начала года работает на должности спортивного директора «Спартака», высказался насчёт примеров футбольных систем.

«Конечно, перед нами есть пример «Манчестер Сити». Это история не только про деньги, ведь в мире есть много других богатых клубов. Но в «Сити» смогли создать по-настоящему чёткую систему. Я знаком с рядом людей оттуда.

А ещё есть «Реал Сосьедад» - очень классный проект. И это касается не только первой команды. Я видел многие игры их второй и даже третьей командой. Там очень много талантливых игроков, скоро подтянутся новые ребята из академии. Я отношусь с большим уважением к системе, которую выстроили в этом клубе», - сказал Амарал в ходе интервью для пресс-службы «Спартака».