​Амарал высказался о работе спортивным директором в «Спартаке»

Томаш Амарал высказался о своей работе на посту спортивного директора в «Спартаке».

«Для меня важно, чтобы селекционный отдел мог предвидеть ситуацию на рынке. Мы не можем строить работу только на реакции. Я понимаю, что этой зимой, несмотря на большое количество полученной информации, это все равно будет реакционная работа, не на опережение. Потому что мы только начинаем свой путь.

В любом случае я хочу, чтобы все скауты клуба всегда были наготове. Они должны путешествовать, они должны смотреть матчи 24 на 7. Они должны понимать, что такое быть скаутом в «Спартаке». Ты представляешь клуб людей. Неважно, едешь ты в Бразилию, Аргентину, Испанию, Португалию… Ты должен понимать ответственность.

Я буду сильно вовлекаться в работу скаутов, потому что я увлечён этим. Конечно, я буду доверять им, но нужно понимать, что выстроить чёткую систему можно только тогда, когда все люди работают много и делают это сообща. Вовлеченность – ключ к успеху. Я хочу привнести ещё больше страсти в клуб применительно к селекции и к другим департаментам.

Различия между работой скаута и спортивного директора? У них есть общая вещь – человек должен понимать футбол, понимать рынок, знать, как комплектовать команду, и уметь говорить с тренером. Чтобы успешно вести переговоры, надо понимать, насколько ценным может быть игрок. Зная это, меня не получится убедить заплатить намного больше, чем оно того стоит», - сказал Амарал пресс-службе клуба.