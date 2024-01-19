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​Амарал: «В Португалии все сходят с ума от футбола. Знаю, что в России не совсем так»

19 Января 2024 • 17:51 Комментировать

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, в чём заключается секрет «Бенфики» в работе с молодыми футболистами.

«В первую очередь, секрет в культуре, в любви людей к футболу. Дети буквально рождаются с мячом. Это всегда первый подарок для мальчишек. Это главный вид спорта в стране. Португалия не такая большая, но там все с ума сходят от футбола. Знаю, что в России не совсем так, здесь есть хоккей. Но мы должны показывать высокий уровень игры первой команды, играть со страстью, создавать условия для детей, чтобы они хотели играть так, как Промес, Литвинов, Игнатов. Чтобы они говорили об этом своим папам. И тогда у нас будет больше шансов вырастить новых больших российских игроков», - сказал Амарал пресс-службе «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Амарал
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