​Амарал рассказал о схожести «Спартака» и «Бенфики»

Новоиспечённый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, можно ли сравнить московский клуб с «Бенфикой», где он работал ранее.

«Я могу сказать, что «Бенфика» - это «Спартак» в Португалии, и наоборот. Самый популярный клуб, страстные фанаты – мне это нравится. Футбол – это эмоции, когда ты отдаёшь всего себя ради клуба. Для клуба фанаты – самое важное. Конечно, без них клуб будет существовать, но это будет совсем не то.

Однако важно понимать одну вещь: «Спартак» - это «Спартак», а «Бенфика» - это «Бенфика». Мы не можем делать здесь то, что делаем в Португалии. Это невозможно. «Спартак» - уникальный, большой клуб, где мы должны думать над собственной стратегией, а не пытаться делать то, что было в другом клубе. Я уважаю свой опыт – «Бенфика» помогла мне подготовиться к такому вызову. Сейчас я работаю в «Спартаке», и это мой главный приоритет», - сказал Амарал в интервью клубной пресс-службе.