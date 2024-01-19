Орещук: «Карапузов доволен своим положением в «Пари НН»

Агент полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова Роман Орещук рассказал о том, как себя чувствует в нижегородском клубе его клиент. Напомним, что «горожане» арендовали Владислава у московского «Динамо» с лета 2023 года.

«Договор аренды предусматривает опцию выкупа. От Карапузова здесь мало что зависит. Единственное, имеет значение то, как он будет играть и будет ли он приносить пользу «Пари НН». Он своим положением очень доволен», - говорит Орещук для «Metaratings».

Всего в активе Владислава в этом году 19 сыгранных матчей за «Пари НН» в этом сезоне, результативными действиями в которых он не отличился. Арендное соглашение по игроку рассчитано до лета 2024 года.