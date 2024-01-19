​Амарал: Будем пытаться приводить в «Спартак» будущих суперзвёзд

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о своей работе в «Бенфике».

«В «Бенфике» была чёткая система, выстроенная много лет назад, которая помогла клубу достичь такого уровня ещё до меня. Я был её частью в последние пять лет. Мы покупали классных игроков, таких как Дарвин [Нуньес] и Энцо [Фернандес]. Все их знают – это топовые игроки. Я горжусь тем, что принимал участие в их трансферах.

Самый талантливый игрок, которого я нашёл? Это сложно. Нет такого, что кто-то один находит игрока, если у вас топовый селекционный отдел. И так не только в «Бенфике», я хочу, чтобы так было и в «Спартаке».

Игроков, которых ты хочешь привести, знают многие. Часто вы просматриваете одного игрока, даже летаете на матчи вместе. Многие скауты разных клубов следят за одними и теми же игроками. Это не какая-то магия. Ты смотришь игру и сразу видишь: «Кто Месси?» Нет такого, что кто-то может найти Месси, а кто-то нет. На такое способны все. Но есть важная часть, за которую я ценю работу скаутов, - им нужно доверять. Конечно, хорошо иметь сильную команду профессионалов, но главное – это доверие.

Для меня важно, чтобы люди понимали, что подписание игроков важно в правильный момент. Это помогает найти будущую суперзвезду. В отношении Дарвина и Энцо это был верный, правильный момент. В случае с Энцо нам нужен был центральный полузащитник, который управлял бы нашим игровым ритмом. И он идеально подошёл на эту роль. К сожалению, он пробыл в клубе только полгода, потому что очень быстро вырос. Он стал чемпионом мира, был одним из ключевых игроков. В итоге его купили за большие деньги. Это часть работы – продать задорого и купить будущую суперзвезду за меньшие деньги. В «Спартаке» будем пытаться делать то же самое», - сказал Амарал в интервью пресс-службе клуба.