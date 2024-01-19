Сербский легионер «Балтики» рассказал, почему многие сербы успешны в спорте

Иван Остойич объяснил, почему многие сербы блестяще показывают себя в мировом спорте. Например, в большом теннисе, баскетболе и волейболе. Далеко за примером ходить не надо – один из лучших теннисистов мира, Новак Джокович.

При этом, Сербия – не самая большая страна в мировых масштабах, населяют её порядка семи миллионов человек – это гораздо меньше официального населения Москвы.

«Наверное, все дело в нашем характере. Мы в Сербии все — бойцы. Наша страна через многое прошла, поэтому у нас очень сильный характер и менталитет», - рассуждает Остойич для портала Metaratings.

Сборная Сербии попала в число 21 команды, которые обеспечили себе участие в финальном турнире Евро-2024 в Германии.