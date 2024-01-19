​Амарал: «Если кто-то думает, что я пришёл в «Спартак» и один всё сделаю, - это невозможно»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о своей работе.

«Опыт в «Бенфике»? Буду честен: для меня все подобные процессы – это результат командной работы. Невозможно, чтобы один человек занимался таким в одиночку. Если кто-то думает, что Томаш пришёл сюда и один всё сделает, - это невозможно. Мне всегда нужна команда. Конечно, я принимал участие во многих процессах, но я бы не преуспел, если бы рядом не было команды. В «Бенфике» были топовые сотрудники, для меня они одни из лучших в мире. Моя цель в «Спартаке» - сделать так, чтобы в клубе были профессионалы мирового уровня. Я хочу, чтобы в клубе были топовые медиа, скаутинг, тренеры. Это очень важно. В одиночку я не смогу этого сделать.

В «Бенфике» я постоянно был в разъездах и получил много знаний о рынке по всему миру, познакомился со многими людьми из сферы. Я очень закрытый человек, потому что мой фокус – это работа, а не то, чтобы быть суперзвездой. Суперзвёзды – это футболисты. Они играют, они забивают голы. Как и большинство болельщиков, я простой человек, который хочет помочь клубу. Конечно, на мне лежит большая ответственность, но готов, потому что всю жизнь шёл к такому вызову», - сказал Амарал в интервью пресс-службе «Спартака».