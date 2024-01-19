​Амарал обратился к фанатам «Спартака» с просьбой

Томаш Амарал, который недавно начал работать со «Спартаком», поделился впечатлениями от клубного стадиона.

«Мы были на стадионе, и я жду, когда смогу увидеть его максимально заполненным. Хочется достигнуть этой цели. Я знаю, что если мы будем играть лучше и выигрывать титулы, люди будут возвращаться на трибуны. Также я хочу попросить болельщиков сделать шаг навстречу команде, чтобы помочь нам», - сказал Амарал в интервью для пресс-службы «красно-белых».

В ближайшие дни «Спартак» начнёт подготовку ко второй части сезона на сборах в ОАЭ. После восемнадцати туров команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.