​Амарал: «Спартак» – самый популярный клуб России, невозможно отказаться от такого предложения»

Томаш Амарал сказал несколько слов о том, как он согласился стать спортивным директором «Спартака».

«Спартак» - это самый популярный клуб России. Невозможно отказаться от такого предложения. Много болельщиков, большие амбиции… Вместе мы будем командой. Мы должны быть семьёй. И быть семьёй нужно не только в матчах, и не только когда мы побеждаем. Нужно оставаться семьёй и во время поражений. Мы должны поддерживать друг друга и вместе достигать больших целей», - сказал Амарал на видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

Добавим, что зимние каникулы «Спартак» проводит на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.