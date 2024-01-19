Черевченко может взять паузу в тренерской карьере

Бывший тренер московского «Локомотива», «Химок» и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко допускает, что возьмёт паузу в карьере тренера, которая продлится полгода – до грядущего лета.

В конце 2023 года Черевченко покинул таджикистанский клуб «Истиклол» и с тех пор специалист без работы. Он рассказал, что за это время им интересовалась одна из азиатских сборных, но энтузиазма у него это не вызвало. Также им интересовался ряд неназванных футбольных клубов.

«Сейчас ездил на Кубок Азии, смотрел за играми. Если не будет предложений, которые меня заинтересуют, то до лета возьму паузу в карьере», - говорит Черевченко «Спорт-Экспрессу».