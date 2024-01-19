​Амарал: «Хотим, чтобы однажды люди, наблюдая за успехами большого игрока, говорили: «А он был здесь, в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о своём опыте, полученном в «Бенфике».

«Это разные клубы. Я пришёл в «Спартак» не для того, чтобы повторять работу, которую проделал в «Бенфике». Я пришёл, чтобы создавать совсем другой проект – проект «Спартака». «Бенфика» стала для меня огромным опытом, но теперь эти прекрасные пять лет в прошлом. Все мои мысли о «Спартаке». Мы тоже хотим подписывать молодых и талантливых игроков, хотим видеть их яркое выступление и развитие. Конечно, нужно рассчитывать на прибыль. «Спартак» не должен только тратить и тратить, чтобы выиграть один титул и оставаться в минусе с игроками, которые не видят себя в команде.

«Мы хотим создать команду, в которой каждый будет мечтать добиться с этим клубом успеха. И чтобы однажды люди, наблюдая за успехами большого игрока, говорили: «А он был здесь, в «Спартаке» - совсем ещё юным. А теперь выигрывает Лигу чемпионов или чемпионат мира», - сказал Абаскаль пресс-службе клуба.