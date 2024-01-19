Пуцко и Гунько воссоединились в ереванском «Урарту»

Защитник и воспитанник столичного «Спартака» Александр Пуцко, последним клубом которого была калининградская «Балтика», перебрался на Южный Кавказ. Теперь он будет защищать цвета ереванского «Урарту» - главным тренером этого клуба является бывший тренер системы московского «Спартака» Дмитрий Гунько. Пуцко пересекался с Гунько будучи в системе «красно-белых».

Ранее сообщалось, что в Пуцко был заинтересован «СКА-Хабаровск», однако защитник предпочёл холодному Дальнему Востоку тёплый Южный Кавказ. В текущем сезоне 30-летний защитник провёл за «Балтику» восемь матчей, в которых результативными действиями не отличался.