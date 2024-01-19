​Амарал: «Я хочу доверять молодёжи в «Спартаке»

Томаш Амарал, который с недавних пор работает спортивным директором «Спартака», высказался о системе подготовки игроков в московском клубе.

«Во-первых, я очень рад, что в «Спартаке» снова есть вторая команда. На мой взгляд, этот мостик между академией и первой командой очень важен для молодых игроков. Я хочу доверять молодёжи. Я вижу, что российские академии способны выращивать ценных игроков. И «Спартак» должен давать им шанс. Не только на словах, а по-настоящему в них верить.

Если я хочу дать шанс игроку 2004 или 2005 года рождения, то я не имею права отправиться в другую страну и привести футболиста такого же уровня. Если речь идёт об игроке более высокого уровня и более высокого потенциала – это одно. Но если уровень тот же, нужно доверять своим. Молодёжь должна мечтать оказаться в первой команде. Эти ребята – будущее «Спартака», и мы будем на них рассчитывать», - сказал Амарал в интервью пресс-службе клуба.