​Амарал рассказал, как можно привести талантливых игроков в Россию

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, как в нынешних реалиях можно привести талантливого футболиста в Россию.

«Да, у нас нет еврокубков, но в России по-прежнему очень хорошая лига. Она не входит в топ-5, но способна давать игрокам возможности для развития. Наша цель работы в «Спартаке» - убедить таких футболистов приехать сюда не из-за денег, а в том числе из-за интереса к проекту. Они должны приезжать и быть голодными до побед, понимать ответственность за игру в форме этого клуба. Это очень важно», - сказал Амарал пресс-службе клуба.

После восемнадцати туров «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место.