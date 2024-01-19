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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Амарал рассказал, как можно привести талантливых игроков в Россию

19 Января 2024 • 16:41 Комментировать

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, как в нынешних реалиях можно привести талантливого футболиста в Россию.

«Да, у нас нет еврокубков, но в России по-прежнему очень хорошая лига. Она не входит в топ-5, но способна давать игрокам возможности для развития. Наша цель работы в «Спартаке» - убедить таких футболистов приехать сюда не из-за денег, а в том числе из-за интереса к проекту. Они должны приезжать и быть голодными до побед, понимать ответственность за игру в форме этого клуба. Это очень важно», - сказал Амарал пресс-службе клуба.

После восемнадцати туров «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Амарал
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