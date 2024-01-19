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Гладилин: «Если «Спартак» завершит чемпионат на пятом месте – это не будет трагедией» эксклюзив

19 Января 2024 • 16:35 Комментировать

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал некоторые высказывания из интервью генерального директора «Спартака» Олега Малышева, которые он сделал накануне в СМИ.

- Вышло большое интервью с генеральным директором «Спартака» Олегом Малышевым, в котором он рассказал о судьбе Абаскаля. Например, он заявил, что тренер продолжит работать с командой, но надо быть готовым к любому повороту событий и иметь план Б. Что, по-вашему, это значит?

- Это хорошо, что руководство клуба смотрит вперед. Всегда надо смотреть в перспективу. Команда должна ставить самые высокие задачи, и пятое место – это не уровень «Спартака». Так что надо мыслить стратегически, что Малышев и делает. Тренеры, которые не в состоянии выиграть трофеи, не подходят для такого клуба.

- План Б – это возможная отставка Абаскаля в случае неудачного старта весенней части сезона?

- У Абаскаля сейчас один вариант, потому что даже второе место считаю нереальным в этом чемпионате. Для этого «Краснодар» и «Зенит» должны провалиться, а предпосылок к этому нет. Конкуренты, наоборот, усиливаются. Так что предстоит борьба за третье место, причем в этой гонке считаю фаворитом «Динамо». Если «Спартак» завершит чемпионат в пятерке – это не будет трагедией. Таков сейчас уровень команды.

- Почему вы так считаете?

- У «Спартака» сейчас нет костяка команды и нет поставленной игры. Все, кто есть у Абаскаля, считают себя игроками стартового состава. Эту ошибку допускает тренер. В таких условиях ставить серьезные задачи просто авантюрно.

- О пятом месте «Спартака» Малышев сказал, что раз команда на таком месте, значит, что-то делается неправильно. Как думаете, что он имеет в виду?

- Думаю, речь идет о тренере. Все идет от него.

- Какие ошибки допускал Абаскаль?

- Он был не готов к такой команде. Привезли сырого человека. Он может, набив шишки, вырасти в хорошего специалиста, но сейчас ему еще рано работать на уровне борьбы за трофеи. Хотя сам «Спартак» по составу и финансам готов к серьезным победам. Но результата нет, и, возможно, руководители уже понимают, что допустили ошибку, когда переподписали новый контракт с этим тренером. Так что если за время сборов Абаскаль не создаст костяк команды и не начнет побеждать, то он может и не сохранить свое место.

- О судьбе Джикии Малышев высказался неопределенно, сказав, что будет обсуждать ситуацию с тренером и игроком, чтобы понять, какое решение будет лучшим для всех. Что было бы лучшим для всех в данной ситуации?

- Джикию надо оставлять. Он еще пригодится. Через два-три месяца Абаскаля может уже не быть в команде, а игрока сборной можно потерять. Так что пусть Джикия пока тренируется, не надо его дергать и торопить.

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- Джикия ведь не из-за Абаскаля проиграл конкуренцию.

- Это его вопросы. Мы не знает, он не тянет или его ставят в такую ситуацию. Он многое прошел, играет в сборной и вдруг не тянет в «Спартаке». Считаю, что до лета нельзя отпускать Джикию.

- Писали, что Бонгонда может покинуть «Спартак» и перейти в «Вольфсбург». Надо ли его отпускать?

- Пусть идет туда и играет, если за него дадут какие-то деньги. Он проиграл здесь конкуренцию.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Тео Бонгонда Георгий Джикия Гильермо Абаскаль Олег Малышев ещё теги
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