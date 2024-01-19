​«Ты должен атаковать»: Амарал высказался о стиле «Спартака»

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о своём отношении к тому, что «красно-белые» исторически являются атакующей командой.

«Я понимаю футбол так же – ты должен атаковать. Конечно, важны баланс и организация, но футбол – это про удовольствие. Он не может быть скучным, он должен дарить эмоции. И только через умную атакующую игру можно прийти к победам», - сказал Амарал в интервью, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

На текущий момент, после восемнадцати сыгранных туров, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.