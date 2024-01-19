Сёмин хвалит Тимура Сулейманова за прогресс

Знаменитый российский футбольный тренер Юрий Сёмин адресовал лестные слова форварду ротации в московском «Локомотиве» Тимуру Сулейманову. Юрий Павлович полагает, что у нападающего улучшилось качество игры.

«За время в «Пари НН» он набрался опыта, уверенности, физических сил. Правильно сделал, что ушёл. И сегодня мы видим результат, он стал лучше. Главное – у него была игровая практика», - говорит Сёмин телеканалу «Матч ТВ».

В этом сезоне у Тимура в активе восемь голов и ассист в 25 проведённых матчах РПЛ и Кубка России.

Ранее Сулейманов рассказал, что до 13 лет играл в футбол босиком.