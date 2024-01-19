Борис Игнатьев назвал причины бед «Сочи»

«Сочи» - главный аутсайдер сезона Российской премьер-лиги. Опытнейший российский тренер Борис Игнатьев порассуждал о причинах бед этого клуба, которому весной предстоит самоотверженно выбраться с последнего места турнирной таблицы или окончательно вылететь.

«Совокупность факторов. Футболисты потеряли игровую хватку, кто-то постарел, кто-то снизил требования к себе. Тренеры прозевали этот момент, не смогли в нужный момент вернуть команду на верный путь», - говорит Игнатьев Legalbet.

Напомним, ещё в позапрошлом сезоне сочинцы становились серебряным призёром чемпионата России. Возглавил команду в декабре испанский наставник Роберт Морено.