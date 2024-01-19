​Амарал сообщил о намерении сократить состав «Спартака»

Томаш Амарал, который работает на посту спортивного директора «Спартака», высказался на тему комплектования команды.

«Одну из первых вещей, которую я сказал руководству, могу повторить вам: нам необходимо сократить число игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии к молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодёжи. Для этой гибкости необходимо освободить позиции. Я не сторонник резких перемен и не хочу, чтобы в одно зимнее или летнее окно приходило по 10-15 игроков. На мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде – 24-25. Надеюсь, что в будущем мы вернёмся в Лигу чемпионов, и тогда можно будет поговорить о расширении на одну-две позиции», - сказал Абаскаль пресс-службе клуба.