​Спортивный директор оценил состав «Спартака»

Новоиспечённый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал оценил состав команды.

«Мне нравится состав, который есть у «Спартака». Здесь собраны отличные игроки. Я видел, что они играют с сердцем, что очень важно. Страсть – это самое важное в футболе. Играть за «Спартак» – честь. Я увидел, что футболисты понимают и уважают это.

Конечно, нам нужно показывать более стабильные результаты, нужно подниматься выше в таблице. Я не сомневаюсь, что все нынешние игроки соответствуют этим целям», - сказал Амарал пресс-службе клуба.

Напомним, что Томаш Амарал вступил в должность спортивного директора «Спартака» в начале года.