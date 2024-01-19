​Амарал рассказал об общении с Абаскалем

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о своём общении с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Мы уже много раз общались с Гильермо. Конечно, какие-то решения принимает непосредственно спортивный директор. Но мне важно, чтобы главный тренер чувствовал себя комфортно. Я не хочу привозить игроков, которые ему не нужны, и которых он не будет использовать.

Мы быстро нашли общий язык, к тому же Абаскаль тоже рос в больших клубах – обучался в «Барселоне», работал в «Севилье». Мы понимаем друг друга. И это здорово для нашего клуба», - сказал Амарал на видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».