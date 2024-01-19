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​Амарал назвал свои цели в «Спартаке»

19 Января 2024 • 16:03 Комментировать

Томаш Амарал, который с начала года работает на должности спортивного директора «Спартака», дал первое интервью клубной пресс-службе. Португалец поделился эмоциями от своего назначения.

«В первую очередь хочу сказать, что это честь и большая ответственность – быть в таком клубе, как «Спартак». Это самый популярный клуб в России. Я уже работал в «Бенфике», в народной команде, где от тебя всегда ждут только победы, – мне комфортно в таких условиях.

Моя главная цель в «Спартаке» - не только выигрывать титулы. Конечно, всегда хочется побеждать. Но я здесь также для того, чтобы выстроить чёткую систему. Без чёткого плана, каким должен быть путь, мы не можем достигнуть финальной цели – титула. Конечно, это может случиться при удачном стечении обстоятельств, но это не будет результатом работы системы. Я хочу привнести в «Спартак» чувство единения с командой, чтобы люди идентифицировали себя со стилем игры команды и нашими ценностями.

Конечно, титулы – это самое главное. Я знаю, чего ждут люди. Но мы должны понимать важность пути к ним», - сказал Амарал.   

«У нас должен появиться один из лучших в мире скаутских департаментов. Для меня это очень важно. Моя работа во многом будет зависеть от работы скаутов. Ещё хочу, чтобы люди понимали, что мы начали меняться. Шаг за шагом мы меняемся и становимся сильнее. Тогда стадион будет лучше заполняться. Чтобы это происходило, мы должны быть стабильнее в результатах, больше побеждать, а значит – должны быть лучше в ежедневной работе», - добавил специалист позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Амарал
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