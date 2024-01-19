Защитник «Балтики» Остойич: «Я бы хотел получить российский паспорт»

Сербский защитник «Балтики» Иван Остойич заявил о готовности получить российские гражданство.

«Я бы хотел его (паспорт) получить, почему нет? К тому же, мне нравится ваша страна», — приводит слова Остойича Metaratings.

Напомним, 34-летний футболист перешёл в «Балтику» летом 2021 года из клуба «Явор». В общей сложности за команду из Калининграда Остойич провёл 76 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 18 турах. Свой первый официальный матч в 2024 году команда Сергея Игнашевича проведёт 2 марта против последней команды чемпионата России «Сочи».