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Защитник «Балтики» Остойич: «Я бы хотел получить российский паспорт»

19 Января 2024 • 15:46 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Сербский защитник «Балтики» Иван Остойич заявил о готовности получить российские гражданство.

«Я бы хотел его (паспорт) получить, почему нет? К тому же, мне нравится ваша страна», — приводит слова Остойича Metaratings.

Напомним, 34-летний футболист перешёл в «Балтику» летом 2021 года из клуба «Явор». В общей сложности за команду из Калининграда Остойич провёл 76 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 18 турах. Свой первый официальный матч в 2024 году команда Сергея Игнашевича проведёт 2 марта против последней команды чемпионата России «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Иван Остойич

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