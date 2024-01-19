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«Урал» продлил контракт с Щербицким

19 Января 2024 • 15:26 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

«Урал» продлил контракт с вратарём команды Денисом Щербицким. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Напомним, 27-летний футболист перешёл в «Урал» летом 2023 года из БАТЭ и с тех пор не провёл за екатеринбургский коллектив ни одного официального матча.

«В наш клуб он пришёл прошлым летом, восстановился после повреждения, набрал форму и сейчас в любой момент готов защищать ворота в официальных матчах», — говорится в сообщении пресс-службы.

После 18 туров РПЛ «Урал» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой первый матч после зимнего перерыва команда Виктора Ганчаренко проведёт 2 марта против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
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