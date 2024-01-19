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Кечинов: «Вряд ли Абаскаля уволят по ходу сезона, потому что нет смысла дёргаться» эксклюзив

19 Января 2024 • 14:43 Комментировать

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал некоторые высказывания из интервью генерального директора «Спартака» Олега Малышева.

- Вышло большое интервью с генеральным директором «Спартака» Олегом Малышевым, в котором он рассказал о судьбе Абаскаля, например. Он заявил, что тренер продолжит работать с командой, но надо быть готовым к любому повороту событий и иметь план Б. Что это значит, по-вашему?

- Если будет неудачный результат по окончании сезона, и если руководители поймут, что с этим тренером «Спартак» не движется вперед, значит, с ним будут расставаться.

- По ходу сезона исключаете отставку?

- Это вряд ли будет, потому что нет смысла дергаться. Сейчас «Спартак» не так далеко находится от лидирующей группы, поэтому все будут ждать конец сезона.

- Также Малышев назвал работу Абаскаля в первой части сезона неудовлетворительной. Согласны с такой оценкой?

- Однозначно. Не поспоришь.

- О пятом месте «Спартака» Малышев сказал, что раз команда на таком месте, значит, что-то делается неправильно. Как думаете, что он имеет в виду?

- То, что команда играет нестабильно. Может выиграть у кого угодно, и проиграть кому угодно. Кому это понравится? Ну, и место, конечно же.

- Также Малышев заявил, что на результат повлиял рад факторов: новые футболисты, чья интеграция в состав заняла время, сложности со сменой тактики, а также череда травм и болезней игроков, на которых клуб очень рассчитывал. Что об этом думаете?

- Если бы тренер работал полсезона, наверное, это было бы справедливо. Но Абаскаль много времени находится в команде. Игру в обороне, по крайней мере, можно было бы поставить. Любой тренер, приходя в клуб, начинает с обороны. Если там порядок, то и общая игра будет в порядке. А сейчас получается, что в атаке и полузащите команда играет, а в обороне как были проблемы, так и остаются. «Спартак» много пропускает, отсюда и неудовлетворительный результат.

- О судьбе Джикии Малышев высказался неопределенно, сказав, что будет обсуждать ситуацию с тренером и игроком, чтобы понять, какое решение будет лучшим для всех. А какое было бы лучшим?

- Надо понимать позицию тренера. Если Абаскаль на него не рассчитывает, Георгию нужно уходить и перезапустить свою карьеру. Думаю, например, «Локомотив» его с удовольствием взял бы. И это будет выгодно всем.

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- Пишут, что Бонгонда может покинуть «Спартак» и перейти в «Вольфсбург». Насколько этот трансфер оправдал ваши ожидания или не оправдал?

- Начал карьеру в «Спартаке» Тео хорошо, но затем случился какой-то спад, и он перестал попадать в состав, больше выходил на замену. Поэтому перестал забивать и отдавать пасы. А так парень хороший, всем нравилась его игра. Его судьбу должен определить главный тренер, нужен он или нет.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Тео Бонгонда Георгий Джикия Гильермо Абаскаль Олег Малышев ещё теги
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