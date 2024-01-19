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​Джигурда: Дзюба мог бы играть в фильмах для взрослых

19 Января 2024 • 14:38 Комментировать

Известный актёр Никита Джигурда высказался на тему будущего Артёма Дзюбы. Ранее футболист «Локомотива» говорил, что после завершения футбольной карьеры может попробовать себя актёром кино.

Джигурда считает, что у Дзюбы есть способности для того, чтобы проявить себя в качестве актёра.

«Дзюба – личность. Он может себя проявить и в серьёзных фильмах, и в комедийных. С его харизмой и опытом публичности Артём реально может стать хорошим артистом», - сказал Джигурда Sport24.

Также Джигурда добавил, что Дзюба мог бы показать себя в фильмах для взрослых.

В 20 матчах сезона 2023/2024 Артём Дзюба отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами.

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