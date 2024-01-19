​Дзюба ответил, в каком случае возобновит общение с журналистами после матчей

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, что нужно сделать журналистам, чтобы он снова начал с ними общаться в микст-зоне после матчей.

По словам Дзюбы, он хотел бы, чтобы в журналистике было больше людей, которым интересен сам футбол и раскрытие личностей. Футболист считает, что в настоящий момент вокруг футбола много «желтухи» ради просмотров.

«Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи. А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия», - слова Дзюбы приведены на сайте «Матч ТВ».

Добавим, что «Локомотив» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.