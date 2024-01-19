Сулейманов: «Дай Севикяну 10 миллионов евро — он их уберёт в сторонку и продолжит играть в футбол»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов уверен, что экс-игрок линии атаки «Пари НН» Эдгар Севикян долго не задержится в «Ференцвароше» и пойдёт на повышение, не исключено, что в один из клубов Испании, страны, где живет его семья.. Сулейманов считает Севикяна образцом профессионализма.

- Дай Севикяну сейчас 10 миллионов евро — он их уберет в сторонку, забудет про деньги и продолжит играть в футбол, - заявил Сулейманов «Матч ТВ».

Игрок «Локомотива» считает, что Севикян в чем-то похож на атакующего футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелию. Оба остаются после тренировки и делают дополнительные упражнения.