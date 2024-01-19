Сулейманов до 13 лет играл в футбол босиком

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов признался, что на первую тренировку в «Сокол» мог пойти без обуви.

В 13 лет у футболиста была только одна пара обуви - «для того, чтобы ходить в школу. Если ты в ней в футбол играть будешь, то она разлетится на второй день, и дома мама просто убьет», - приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

По словам форварда, в то время он играл в футбол босиком, но перед занятием в «Соколе» уговорил мать выделить 1000 рублей на самые дешевые кеды. Как добавил Сулейманов, тренер купил ему первые бутсы и премировал за каждый гол.

Тимуру Сулейманову сейчас 23 года, в его активе восемь голов в 25 матчах сезона.