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Сулейманов до 13 лет играл в футбол босиком

19 Января 2024 • 12:35 Комментировать

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов признался, что на первую тренировку в «Сокол» мог пойти без обуви.

В 13 лет у футболиста была только одна пара обуви - «для того, чтобы ходить в школу. Если ты в ней в футбол играть будешь, то она разлетится на второй день, и дома мама просто убьет», - приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

По словам форварда, в то время он играл в футбол босиком, но перед занятием в «Соколе» уговорил мать выделить 1000 рублей на самые дешевые кеды. Как добавил Сулейманов, тренер купил ему первые бутсы и премировал за каждый гол.

Тимуру Сулейманову сейчас 23 года, в его активе восемь голов в 25 матчах сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тимур Сулейманов
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