Булыкин: «При Марцеле Личке «Динамо» выглядит неплохо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

Напомним, в 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России динамовцы набрали 32 очка, расположившись на третьем месте в турнирной таблице. По мнению Булыкина, при чешском тренере Марцеле Личке «бело-голубые» выглядят неплохо, однако им необходимо хорошо подготовиться к весенней части чемпионата, чтобы добиться результата.

«Самое важное – зимняя пауза, после неё нет времени на раскачку. Здесь нужно сразу играть, показывать результат, если хочешь добиться высокого места. Конечно, хочется, чтобы московские команды подтянулись и составили конкуренцию «Зениту», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Свой ближайший матч в рамках чемпионата России «Динамо» проведёт 2 марта против «Локомотива». До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.