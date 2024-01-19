В «Урале» опровергли информацию об интересе клуба к вратарю «СКА-Хабаровска»

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию об интересе екатеринбургского клуба к вратарю «СКА‑Хабаровска» Владимиру Сугробову.

Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Урал» и «Ахмат».

«Впервые слышу, что «Урал» интересуется кем‑то из «СКА‑Хабаровска», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сугробов проёл за «СКА‑Хабаровск» 15 матчей, в которых пропустил 15 голов и в пяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой первый матч после зимней паузы команда из Екатеринбурга проведёт 2 марта против «Ахмата».