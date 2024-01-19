Марадишвили назвал причину ухода Изидора из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, который перешёл на правах аренды в «Пари НН», поделился мнением о переходе нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора в «Зенит».

Марадишвили поддержал своего бывшего одноклубника, отметив, что несмотря на хорошую игру, в «Локомотиве» француз получал мало игрового времени. Полузащитник выразил надежду на то, что Изидору удастся закрепиться в стартовом составе «Зенита».

«Он забивал в каждом матче, восемь игр подряд отличался — и всё равно сидел на скамейке. Как такое возможно? У него были варианты в Европе, но его не отпустили. Он хотел играть в старте, поэтому и ушёл. Он трудяга, много работает», — приводит слова Марадишвили «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний Изидор провёл за «Локомотив» и «Зенит» в общей сложности 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.