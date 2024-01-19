В «Пари НН» назвали Дзюбу великим футболистом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению гендиректора, если бы нижегородскому клубу удалось договориться о подписании контракта с Дзюбой зимой 2023 года, команда от этого только выиграла бы.

«Считаю его великим футболистом по меркам страны. Если бы он защищал наши цвета, только бы выиграли от этого», — цитирует гендиректора RT.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл в составе «Локомотива» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 3 миллиона евро.