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В «Пари НН» назвали Дзюбу великим футболистом

19 Января 2024 • 10:48 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению гендиректора, если бы нижегородскому клубу удалось договориться о подписании контракта с Дзюбой зимой 2023 года, команда от этого только выиграла бы.

«Считаю его великим футболистом по меркам страны. Если бы он защищал наши цвета, только бы выиграли от этого», — цитирует гендиректора RT.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл в составе «Локомотива» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги

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