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Марадишвили — о переходе из «Локомотива» в «Пари НН»: «Давно понимал, что нужно что-то менять»

19 Января 2024 • 10:37 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, перешедший на правах аренды в «Пари НН», объяснил своё решение сменить команду.

По словам 23-летнего футболиста, в «Локомотиве» он получал мало игрового времени, поэтому уже давно осознавал необходимость перемен.

«К сожалению, в «Локомотиве» я получал мало игрового времени. Давно понимал, что нужно что-то менять. Ведь я сидел в запасе не только при Галактионове, а ещё с того момента, как начали постоянно меняться тренерские штабы немцев», — цитирует Марадишвили «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Марадишвили провёл за «Локомотив» 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч в рамках чемпионата России нижегородцы проведут 2 марта против «Факела».

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