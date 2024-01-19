Агент Тодоровича сообщил о разногласиях в переговорах с «Ахматом»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал, как проходят переговоры с грозненским клубом о продлении контракта.

Отметим, что действующее соглашение 26-летнего боснийца с «Ахматом» рассчитано до лета нынешнего года.

По словам Попова, Тодорович хочет остаться в «Ахмете», однако пока сторонам не удаётся договориться о продлении сотрудничества. Агент отметил, что в услугах футболиста заинтересованы и другие клубы.

«Есть большие разногласия между сторонами. Мы пока находимся в Турции, но по впечатлениям пока не уверены, что переговоры с «Ахматом» идут в правильном направлении, несмотря на пожелания футболиста и наше желание, чтобы он остался. Мы также работаем над другими вариантами», — цитирует Попова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тодорович провёл за «Ахмат» 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро.