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Агент Ловата: «У Лукаса чеченский менталитет, он настоящий боец»

19 Января 2024 • 10:12 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Леонардо Корначини, агент защитника Лукаса Ловата, поделился мнением о переходе своего клиента в «Ахмат» из братиславского «Слована».

«Мы с игроком выбрали «Ахмат», потому что это серьёзный клуб, в котором работают очень правильные люди.

Были ли у игрока опасения ехать в Россию? Нет. У Ловата чеченский менталитет, он настоящий боец. Уверен, ему понравится в Грозном», — цитирует агента Sport24.

Также агент рассказал, что прошлым летом интерес 27-летнему бразильцу проявлял ЦСКА, однако тогда клубы не смогли договориться о сделке.

В текущем сезоне Ловат провёл за «Слован» 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Лукас Ловат Леонардо Корначини ещё теги

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