Агент Ловата: «У Лукаса чеченский менталитет, он настоящий боец»

Леонардо Корначини, агент защитника Лукаса Ловата, поделился мнением о переходе своего клиента в «Ахмат» из братиславского «Слована».

«Мы с игроком выбрали «Ахмат», потому что это серьёзный клуб, в котором работают очень правильные люди.

Были ли у игрока опасения ехать в Россию? Нет. У Ловата чеченский менталитет, он настоящий боец. Уверен, ему понравится в Грозном», — цитирует агента Sport24.

Также агент рассказал, что прошлым летом интерес 27-летнему бразильцу проявлял ЦСКА, однако тогда клубы не смогли договориться о сделке.

В текущем сезоне Ловат провёл за «Слован» 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.