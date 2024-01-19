Помазун: «Если ЦСКА скажет, что я нужен им в основу — вернусь»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который сейчас выступает за «Урал» на правах аренды, поделился мнением о своём возможном возвращении в московский клуб.

По словам 27-летнего вратаря, он готов вернуться в ЦСКА на правах основного голкипера, однако на сегодняшний день разговоры об этом не ведутся.

«Пока Игорь (Акинфеев) в ЦСКА, это сложно. Если клуб скажет, что я нужен им в основу — вернусь. Пока таких разговоров нет, хочется смотреть вперёд на команды РПЛ и Европы», — цитирует Помазуна «Чемпионат».

Ранее Помазун заявлял, что хочет продолжить карьеру в Европе и ради такого перехода готов пойти на снижение зарплаты.

В нынешнем сезоне Помазун провёл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 гола. На данный момент команда из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.