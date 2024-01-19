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Помазун заявил, что ради перехода в европейский клуб он готов пойти на снижение зарплаты

19 Января 2024 • 09:30 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», признался, что ради перехода в европейский клуб он готов пойти на снижение зарплаты.

Ранее агент 27-летнего футболиста Алексей Сафонов сообщил, что у Помазуна есть варианты для продолжения карьеры в Европе, однако такой переход возможен только летом.

«Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате. Я и в команду нижней восьмёрки пошёл бы, чтобы просто себя проявить и посмотреть, на каком уровне нахожусь. Ради этого готов и на понижение условий пойти», — цитирует Помазуна «Чемпионат».

В текущем сезоне Помазун провёл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

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