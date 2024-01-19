Дзюба ответил, когда завершит карьеру

Центрфорвард «Локомотива» Артём Дзюба высказался насчет возможного завершения карьеры. 35-летний нападающий подчеркнул, что хочет побить рекорд Александра Кержакова по голам, а также достижение Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России.

«Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру», - передает слова бомбардира «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба провел 16 поединков за «железнодорожников». На счету форварда четыре забитых мяча и три голевые передачи. Срок действующего контракта Артёма с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года.

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