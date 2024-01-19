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Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели рубрика

19 Января 2024 • 11:11 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси не поехал за наградой лучшему игроку года от ФИФА, где после отставки из «Ромы» может оказаться Жозе Моуринью, и по какой причине Станислав Черчесов отказался от предложения из Азии. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Причина пропуска Месси церемонии ФИФА

В начале недели Лионель Месси выиграл приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Аргентинский нападающий стал победителем голосования, в котором участвовали капитаны и тренеры сборных, а также журналисты и болельщики. Тем не менее, на торжественной церемонии Месси не присутствовал. Если верить информации из прессы, то аргентинец не стал ехать на мероприятие из-за нежелания прерывать предсезонную подготовку. Путешествие в Лондон оказалось бы затяжным, и Месси пришлось бы пропустить три-четыре дня тренировок. Лео такой вариант не подошёл, ведь он хочет подойти к началу регулярного чемпионата МЛС в наилучшей физической форме.

«Реал» выдвинул условие Мбаппе

Килиан Мбаппе не торопится определяться с будущим, но «Реал» ждать до последнего не намерен. В стане «сливочных» переживают по поводу возможного повторения ситуации двухлетней давности. В 2022-м казалось, что переезду Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» ничего не помешает. Однако игрок внезапно сделал выбор в пользу продления контракта с «ПСЖ».

Теперь «Реал» хочет, чтобы Мбаппе поскорее дал ответ. Более того, в Мадриде выдвинули условие – футболист при положительном ответе должен не просто его озвучить, а положить на бумагу через письменные гарантии. Договариваться на словах с Килианом боссы «сливочных» не планируют.   

Винисиус может сбежать из «Реала» в АПЛ

На неделе в прессу просочилась информация о том, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не хочет, чтобы клуб подписывал Килиана Мбаппе. Бразилец опасается своего ухода в тень после приезда француза. И речь не просто о статусе, а о том, что Мбаппе хочет играть на позиции левого форварда, сместив Винисиуса. Бразильского футболиста такая перспектива не радует.

В то же время слухи говорят о том, что Винисиус может переехать в Премьер-лигу Англии. Подписать бразильца может «Манчестер Юнайтед», который планирует серьёзно усилиться после прихода новых владельцев. «Красные дьяволы» якобы будут готовы заплатить за Винисиуса чуть больше 150 миллионов евро.

Моуринью возглавит «Барселону»

Жозе Моуринью на днях был уволен из «Ромы». По данным прессы, финальная встреча Особенного с владельцами римского клуба продлилась около 25 минут. Расставание получилось не самым мирным – Моуринью указали на его недостатки (не только на результаты, но и на скандальное поведение), а тренер упрекнул руководителей в невыполненных обещаниях.  

Поговаривают, что агент Жорже Мендеш уже начал работу по поиску для Моуринью нового места работы. Португальца ждут в Саудовской Аравии – называется клуб «Аль-Шабаб» – но он может и остаться в Европе. Если верить слухам, то пригласить Особенного будет готова «Барселона» в случае расставания с Хави. Поверить в такой расклад пока непросто, но в футболе бывает всякое. Также есть информация о том, что Моуринью может принять «Наполи». Аурелио де Лаурентис якобы уже получил звонок от агента Жозе и взял его на карандаш.

Черчесов отказался от денег

Станислав Черчесов с лета находится без клуба после увольнения из «Ференцвароша». Судя по всему, российский специалист пока не очень сильно соскучился по работе. По слухам, недавно Черчесов отказался возглавить клуб, который выступает в Лиге чемпионов Азии. Станислава Саламовича якобы не устроили предложенные условия контракта. О каком именно клубе идёт речь, не уточняется.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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