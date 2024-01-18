Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Давыдов считает, что Абаскаль не сделает «Спартак» чемпионом

18 Января 2024 • 23:41 Комментировать

Бывший форвард московского «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос, когда «красно-белые» станут чемпионами России.

«Хочу, конечно, чтобы «Спартак» каждый год становился [чемпионом], но это не так просто. Я думаю, через два–три года станет. При Абаскале? Почему-то думаю, что нет», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В текущем сезоне столичный клуб провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В копилке «красно-белых» 30 зачетных баллов.

Стоит сказать, что последний раз «Спартак» выигрывал золотые медали РПЛ в сезоне-2016/17. Отметим, что в то время Давыдов выступал за «красно-белых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Давыдов Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе ​Анчелотти раскритиковал Винисиуса и Беллингема после разгрома «Барселоны»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Рома» уволила Моуринью «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Реал», «Ньюкасл», сборная Англии, Саудовская Аравия: Чего возжелает авантюрная душа Моуринью
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
18 Января
23:41 · Россия. Премьер-лига
Давыдов считает, что Абаскаль не сделает «Спартак» чемпионом
23:20 · Россия. Премьер-лига
Отец Медины опроверг интерес к игроку из Аргентины и Бразилии эксклюзив
22:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов заявил, что «Динамо» правильно продлило контракт с Лещуком
22:29 · Россия. Премьер-лига
В руководстве «Вольфсбурга» высказались на тему Бонгонды
22:17 · Россия. Премьер-лига
Личка оценил игру Шунина и Лещука
22:09 · Россия. Премьер-лига
Личка: Сказал Захаряну, что «Реал Сосьедад» — супершанс для него
22:01 · Россия. Премьер-лига
Гладилин объяснил, почему Джикии не стоит уходить из «Спартака»
21:57 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» не подтвердили переход Царукяна
21:33 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» в пятницу объявит о переходе Царукяна
21:29 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «О чемпионстве «Спартака» речи уже не идёт»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Бышовец считает, что переход в ЦСКА не гарантирует Круговому место в основе
21:24 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Абаскаль не может поставить игру «Спартаку»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал причину перехода Кругового в ЦСКА
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Химки» могут подписать игрока сборной России
21:08 · Россия. Премьер-лига
Малафеев не считает, что «Зенит» наказал Кругового переводом во вторую команду
Все новости
Рекомендуем