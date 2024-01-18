Давыдов считает, что Абаскаль не сделает «Спартак» чемпионом

Бывший форвард московского «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос, когда «красно-белые» станут чемпионами России.

«Хочу, конечно, чтобы «Спартак» каждый год становился [чемпионом], но это не так просто. Я думаю, через два–три года станет. При Абаскале? Почему-то думаю, что нет», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В текущем сезоне столичный клуб провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В копилке «красно-белых» 30 зачетных баллов.

Стоит сказать, что последний раз «Спартак» выигрывал золотые медали РПЛ в сезоне-2016/17. Отметим, что в то время Давыдов выступал за «красно-белых».