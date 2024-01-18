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Отец Медины опроверг интерес к игроку из Аргентины и Бразилии эксклюзив

18 Января 2024 • 23:20 Комментировать

Франциско Медина, отец Хесуса Медины специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» опроверг интерес к его сыну из латиноамериканских стран – Аргентины и Бразилии.

«Интерес из Бразилии и Аргентины? Это неправда, Хесус завтра прибудет в расположение «Спартака», он готовится к сборам и не думает ни о какой другой команде, кроме «Спартака», - сказал Франциско нашему корреспонденту.

Ранее появилась информация об интересе к Медине нескольких команд из Аргентины и Бразилии.

Напомним, что Медина перебрался в «Спартак» летом 2023 года из столичного ЦСКА. В 18 матчах за клуб он забил два гола и две голевые передачи.

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