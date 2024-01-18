Тарханов заявил, что «Динамо» правильно продлило контракт с Лещуком

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о продлении трудового соглашения между голкипером Игорем Лещуком и столичным «Динамо».

«Игорь Лещук — вратарь хороший. Поэтому, почему не продлить соглашение с ним? Думаю, что в «Динамо» все абсолютно правильно поступили, продлив контракт», — цитирует Тарханова Rusfootball.

В нынешнем сезоне 27-летний Лещук провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей. Стоит сказать, что пять раз голкипер смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

«Динамо» занимает третье место в чемпионате России, имея в копилке 32 зачетных балла после 18 матчей.