В руководстве «Вольфсбурга» высказались на тему Бонгонды

Марсель Шефер, занимающий пост спортивного директора «Вольфсбурга», высказался на тему вингера московского «Спартака» Тео Бонгонды. Немногим ранее портал Africa Foot сообщил, что «Вольфсбург» очень интересуется конголезцем из «Спартака», который играет в России всего лишь полгода карьеры.

«Мы обсуждали кандидатуру Бонгонды до его перехода в «Спартак» летом, но не сейчас», - сказал Шефер телеканалу «Матч ТВ».

Ранее источник нашего сетевого издания сообщил, что «волкам» Бонгонда не интересен.

«Вольфсбург» в этом сезоне Бундеслиги идёт на 11-м месте турнирной таблицы с 20 набранными баллами.