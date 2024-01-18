Футбольный эксперт Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ситуацию вокруг Данила Кругового.

«Очень сложно оценить всю эту ситуацию, честно. Мы же не знаем все это изнутри. Круговой не стал продлевать контракт с «Зенитом». Решение руководства или тренерского штаба можно понять, Круговой уже не поможет команде в следующем сезоне. Поэтому нет смысла для них наигрывать его. Просто нужно было раньше все это обговорить. Было много разговоров вокруг Данила: останется он или уйдет.

Мне кажется, «Зенит» и не очень хотел его продлевать. Футболиста в этой ситуации жалко. Он хочет играть, и ему не очень интересно сидеть на скамейке. За вторую команду ему играть тоже неинтересно. Просто если бы «Зенит» очень хотел продлить его, он бы это сделал. Так всегда бывает. А тут, видимо, заинтересованности не было. А Кругового, конечно, жалко. А для клуба он лишний сейчас, поскольку летом бесплатно уйдет», - сказал Колыванов.