Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ситуацию вокруг Данила Кругового.

«Зенит» предлагал Круговому контракт. Но Данил захотел больше играть, и это его право. Я не понимаю, почему «Зенит» не договорился с ЦСКА, чтобы он сейчас уже ушел. Может быть, питерцы запросили большую сумму. Если так, то руководство ЦСКА, конечно, решило подождать. Я не могу понять решение «Зенита» тут.

Вы предлагаете контракт, но игрок мало выступает за ваш клуб. У него нет игровой практики, доверия мало было. По большому счету, уйти в ЦСКА - правильное решение для Данила. Но «Зенит», видимо, с ним до конца не обговорил эту ситуацию, поэтому отправил в дубль играть. Наверное, там его наказать хотели», - сказал Деменко.