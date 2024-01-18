Личка оценил игру Шунина и Лещука

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о конкуренции между вратарями Антоном Шуниным и Игорем Лещуком.

«Я очень доволен игрой Антона Шунина и Игоря Лещука, оба отлично играют ногами, хорошо коммуницируют с защитниками. Тяжело сказать, кто из них для меня больше номер один», — заявил Личка на клубном Twitch-канале.

Специалист отметил, что очень уважает Шунина, который долгое время был главным в «Динамо» и выступал за сборную России, однако он получил травму, а Лещук отлично воспользовался шансом.

Напомним, «Динамо» завершило первую часть сезона на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 32 балла в 18 поединках.