Личка: Сказал Захаряну, что «Реал Сосьедад» — супершанс для него

Наставник «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, почему отпустил полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Если бы Захарян остался в «Динамо», я был бы рад, но когда появился вариант с Примерой, я сам сказал ему — иди. Сказал: первый год будешь терпеть, но для твоего будущего это супершанс», — заявил Личка на клубном Twitch-канале.

20-летний хавбек перебрался в «Реал Сосьедад» прошлым летом. За это время он принял участие в 21 матче с учетом всех турниров и записал на свой счет один голевой пас.

На данный момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка в 20 турах.