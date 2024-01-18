Гладилин объяснил, почему Джикии не стоит уходить из «Спартака»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о будущем капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

«Далеко не факт, что Абаскаль долго продержится в «Спартаке». А новый специалист может вернуть Георгия в состав. Торопиться Джикии не стоит и лучше всего дождаться лета», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

На счету защитника девять выходов на поле в нынешней кампании и две желтые карточки.

Напомним, в конце текущего сезона у 30-летнего Джикии истекает трудовое соглашение со «Спартаком». Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет пять миллионов евро.

После 18 туров «Спартак» располагается на пятой позиции в РПЛ, имея в копилке 30 очков.